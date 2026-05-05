Na tym zarobiła miliony dolarów. Jej mąż walczy o finał Ligi Mistrzów

Lorena Bernal urodziła się w Argentynie, jednak w wieku dziewięciu lat przeprowadziła się do San Sebastian. To właśnie w Hiszpanii poznała swojego przyszłego męża - Mikela Artetę, który wówczas był zawodnikiem Glasgow Rangers. W 2010 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu.

11 lat wcześniej - w 1999 roku - Bernal w wieku 17 lat wygrała konkurs piękności Miss Hiszpanii. Wszystko wskazywało na to, że za moment wystąpi w rywalizacji Miss Universe, jednak minimalny wiek w regulaminie wymagał pełnoletności, przez co musiała zrezygnować z udziału. Wystąpiła za to w konkursie Miss World, gdzie uplasowała się w pierwszej dziesiątce.

Zarabia miliony bez pomocy męża. Tak była Miss Hiszpanii zgromadziła olbrzymi majątek

Partnerka trenera Arsenalu błyskawicznie zaczęła realizować się nie tylko jako modelka, ale również aktorka i osobowość telewizyjna. Wzięła udział m.in. w reklamach Pepe Jeans London, Nivea i Oral-B. Oprócz tego regularnie występowała w hiszpańskich serialach oraz światowych produkcjach, takich jak "Chuck" czy "The Good Doctor".

Małżeństwo doczekało się trzech synów: Gabriela, Daniela i Olivera. Co ciekawe, Lorena Bernal nie interesuje się zbytnio fachem swojego męża. - Nie mam nic przeciwko piłce nożnej, ale nie przepadam za nią szczególnie - powiedziała niegdyś, cytowana przez "AS".

Rozwijając swoją karierę, argentyńsko-hiszpańska gwiazda zagłębiła się w temat rozwoju osobistego. Tym sposobem została certyfikowaną trenerką duchową. Założyła platformę "Live Love Better", za pośrednictwem której udziela porad m.in. modelkom, aktorom i żonom piłkarzy w zakresie autentyczności, odporności psychicznej i dobrego samopoczucia.

W kwietniu 2025 roku pod patronatem wydawnictwa HarperCollins ukazała się jej książka "It Starts With You", w której znajdziemy zagadnienia dotyczące budowania autentyczności i wewnętrznego spokoju. Jej działalność w tym zakresie można śledzić w mediach społecznościowych, gdzie 44-latka regularnie chwali się swoją pracą.

Jak podaje portal bbntimes.com, "majątek netto Loreny Bernal szacuje się na 5 do 10 milionów dolarów, co wynika z jej kariery w branży rozrywkowej, praktyki trenerskiej, sprzedaży książek, sponsoringu i wpływów w mediach społecznościowych".

We wtorkowy wieczór ukochana Mikela Artety z pewnością będzie trzymała kciuki za Arsenal, który walczy z Atletico Madryt o awans do finału Ligi Mistrzów.

Mikel Arteta AFP

