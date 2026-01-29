Mourinho widział, co stało się w starciu z Realem i nie wytrzymał. Komunikat poszedł w świat

Ostatnia kolejka fazy zasadniczej Ligi Mistrzów to niezwykle pasjonujące widowisko. W celu uniknięcia prób wypaczania końcowych rezultatów, wszystkie ekipy rozgrywają bowiem swoje spotkania równolegle. Oznacza to, że 28 stycznia kibice mieli możliwość podziwiania aż 18 piłkarskich pojedynków na najwyższym poziomie.

Wśród nich znalazł się między innymi mecz Realu Madryt, który mierzył się tego dnia z Benfiką Lizbona. Dla portugalskiej drużyny było to starcie ostatniej szansy, bowiem w przypadku przegranej mogli oni definitywnie pożegnać się z awansem do fazy pucharowej turnieju. "Królewscy" walczyli natomiast o ulokowanie w top 8 fazy ligowej, co zapewniłoby im bezpośredni awans do 1/8 finału.

Do określenia tego spotkania można użyć tylko jednego słowa - rollercoaster. Kibice na Estadio da Luz nie mieli tego dnia powodów do narzekania. Scenariusz zmieniał się praktycznie co chwilę. Idealnym przypieczętowaniem tego spotkania był gol... bramkarza Benfiki Anatolija Trubina. W doliczonym czasie gry Ukrainiec zapewnił swojej drużynie upragniony awans do fazy play-off, upokarzając jednocześnie "Królewskich".

Historyczny wyczyn. Mourinho nie ma co do tego żadnych wątpliwości

Obecnym szkoleniowcem zespołu z Lizbony jest legendarny Jose Mourinho. Na własne oczy widział on, jak bramkarz upokorzył ekipę, z którą portugalski szkoleniowiec lata temu święcił swoje życiowe sukcesy. Na pomeczowej konferencji prasowej Mourinho dosadnie wypowiedział się w sprawie wydarzeń, które miały miejsce w ostatniej kolejce tegorocznej fazy ligowej Ligi Mistrzów. Co ciekawe, w momencie objęcia prowadzenia, był on przekonany, że jego ekipa ma już zapewniony awans. Dopiero później został uświadomiony, że wynik 3:2 wciąż nie daje jego drużynie wyczekiwanego rezultatu"

"Pamiętam, że wygrywaliśmy lub przegrywaliśmy w ostatniej minucie, zdarzyło mi się to kilka razy, ale w tej sytuacji, gdy wygrywamy, to nie wystarcza. [...]. Trzeba coś zmienić i podjąć ryzyko, bo ta piłka może ostatecznie dać nam 3:3, a tak czy tak odpadlibyśmy wtedy z rozgrywek. Wygrana z Realem Madryt zawsze ma ogromne znaczenie. To zwycięstwo jest historyczne, ważne z punktu widzenia ekonomicznego, a jeszcze bardziej prestiżowego" - tłumaczył szkoleniowiec.

Mourinho odniósł się również do spektakularnego wyczynu swojego golkipera. W oczach Portugalczyka było to niezwykle istotne, a zarazem bardzo niespodziewane zagranie.

Nie jesteśmy zbyt mocną drużyną w grze w powietrzu. Ten wielki facet jednak tam poszedł i strzelił spektakularnego gola. Zdobył się na to niezależnie od naszej przyszłości w tych rozgrywkach

Trubin podołał duże ryzyko, które zdecydowanie opłaciło się drużynie. W ten spektakularny sposób Ukrainiec zapewnił swoim kolegom awans do dalszej fazy tegorocznej edycji Ligi Mistrzów.

