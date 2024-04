Przed nami rewanże w ramach ćwierćfinałów Champions League. Zanim w środę poznamy rozstrzygnięcia w parach Manchester City - Real Madryt i Bayern Monachium - Arsenal, we wtorek na Stadionie Olimpijskim kwestię awansu rozstrzygną między sobą FC Barcelona i Paris Saint-Germain , a na Signal Iduna Park to samo zrobią Borussia Dortmund i Atletico Madryt. Hiszpańskie zespoły po pierwszych meczach mają jednobramkowe przewagi.

Zauważa to "Marca", która na okładce woła: "Dziś możemy mieć hiszpańskiego finalistę". Dziennikarze wybiegają więc myślami do 1 czerwca, kiedy to na Wembley odbędzie się mecz o trofeum. W potencjalnym półfinale podopieczni Xaviego Hernandeza i Diego Simeone mogą trafić na siebie, co oznaczałoby pewność, że LaLiga będzie mieć swojego reprezentanta w walce na angielskim stadionie. Żurnaliści wspominają jednak, że nad Barceloną jest zagrożenie ze strony Kyliana Mbappe.