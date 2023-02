Liga Mistrzów. Luka Modrić przed Liverpool - Real wyjaśniał, co z jego przyszłością

- Poprawia się moja dyspozycja fizyczna. Po mundialu popełniłem błąd, bo zacząłem grać natychmiast, zamiast najpierw przejść pewien specyficzny program treningowy i wracać krok po kroku. Turniej w Katarze miał na mnie pewien wpływ, ale teraz czuję się dobrze. Co do mojego ewentualnego przedłużenia umowy z Realem... nadal nie rozmawiałem w tej sprawie z klubem. Podobnie zresztą, jak rok temu o tej porze - zastrzegł Modrić, cytowany przez "As".