Mocny komentarz Muellera po decyzji Marciniaka. Nie gryzł się w język

Media i eksperci są zgodni: kosztowne błędy Marciniaka

Główną kością niezgody jest rzecz jasna sytuacja z samej końcówki. "Die Roten" szybko stracili dwa gole, a co za tym idzie - prowadzenie w dwumeczu. Role się odwróciły i teraz to oni potrzebowali zdobyć bramkę, by doprowadzić do dogrywki. Po rzucie wolnym z dużej odległości w akcji udział brali Noussair Mazraoui i Matthijs de Ligt. Sędzia liniowy podniósł chorągiewkę, a Marciniak szybko przerwał akcję. Choć brakuje jednoznaczności w ocenie tego, czy rzeczywiście był spalony, czy też nie, błąd Polaka jest ewidentny. Powinien on bowiem poczekać na rozwiązanie sytuacji - w której de Ligt skierował piłkę do siatki - a następnie przeanalizować ją wraz z VAR-em. Z tego powodu na arbitra wylała się masa krytyki.