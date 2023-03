Mocny atak na Lewandowskiego! Będzie miał powód do zmartwień?

Robert Lewandowski cały czas znajduje się na podium strzelców wszech czasów Ligi Mistrzów, ale coraz mocniej naciska go Karim Benzema. Francuz dziś będzie miał kolejną okazję do podreperowania dorobku. Spotkanie Real Madryt - Liverpool dziś o godz. 21. Transmisja telewizyjna na Polsat Sport Premium 2, online stream na Polsat Box Go. Relacja na Sport.Interia.pl.