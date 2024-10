We wtorkowy wieczór Real Madryt na Santiago Bernabeu zmierzy się z Borussią Dortmund. Będzie to powtórka z finału Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu. Jak się okazuje, w zespole z Niemiec będzie sporo polskich akcentów. Z pewnością na Bernabeu zobaczymy po wielu latach Łukasza Piszczka, a na ławce rezerwowych zasiądzie Marcel Lotka. Jak się okazuje, BVB zgłosiło z listy B do rozgrywek także Robina Lisewskiego. Pozostaje oczekiwanie na to, czy młodzieżowy reprezentant Polski znajdzie się w kadrze na mecz z "Królewskimi".