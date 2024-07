Mistrz Norwegii już czeka na Jagiellonię. Formalność dopełniona

Jagiellonia ma prawo marzyć. Jeśli w środę awansuje, czeka ją trudna przeprawa

Wydaje się zatem, że rewanż przed własną publicznością jest już tylko formalnością. Awans "Jagi" do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów będzie miał kolosalne znaczenie. Pokonanie Litwinów zapewni już bowiem białostoczanom awans do europejskich pucharów. Rzecz jasna, na ten moment żaden z członków drużyny nie myśli o Lidze Konferencji, bo ambicje sięgają dalej. Pokonanie kolejnej przeszkody w drodze do wymarzonej Ligi Mistrzów będzie jednak niezwykle trudne. Tam na Polaków czeka już bowiem FK Bodo/Glimt.