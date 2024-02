FC Kopenhaga w losowaniu par 1/8 Ligi Mistrzów trafiła prawdopodobnie najgorzej jak mogła - na Manchester City. "The Citizens" rozjeżdżają kolejnych rywali i są murowanym faworytem dwumeczu. Mistrz Danii ma jednak w swoich szeregach zawodnika, który dobrze wie, jak powstrzymywać "Obywateli". Kamil Grabara w 2022 roku zamurował bramkę w rywalizacji z angielskim gigantem. Kibice liczą, że we wtorek zrobi to ponownie.