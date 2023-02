Do tragedii doszło 6 lutego. Od tamtej pory trwa nieustanna walka ratowników o to, by spod gruzów wydobyć tych, którzy zostali uwięzieni. Niestety, mimo, iż każdego dnia media informują o cudem odnalezionych, żywych osobach, liczba ofiar nieustannie rośnie. Wiadomo już, że trzęsienie ziemi pochłonęło ponad 35 tysięcy ofiar.