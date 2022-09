Milik znowu pokazał się w Juventusie. Tym razem bramkarz był górą

Milik dołączył do Juventusu w końcówce letniego okienka transferowego. Polak zdążył już strzelić dwa gole w Serie A.

We wtorek Milik znalazł się w pierwszym składzie, w meczu Ligi Mistrzów przeciwko PSG. Grał do 69. minuty, ale tym razem nie trafił do siatki.

Polski napastnik, najbliżej zdobycia bramki, był w 19. minucie. Po dośrodkowaniu Juana Cuadrado, mocno uderzył głową. Dobrze ustawiony był jednak bramkarz PSG, Gianluigi Donnarumma i zdołał odbić piłkę. Ostatecznie Juventus przegrał 1-2.