Miliardy wydane, a zwycięstwa w Lidze Mistrzów wciąż nie ma

Permanentna rewolucja trwa w PSG już 12 lat. To w 2011 roku klub przejęli katarscy szejkowie. Plan był jeden - wygrać Ligę Mistrzów . Za wszelką cenę. Co sezon Katarczycy wydawali miliony. Skupywali największych z największych. W kolejnych okienkach transferowych przychodzili: Javier Pastore, Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimović, Gianluigi Buffon, Neymar, Kylian Mbappe, Leo Messi, Sergio Ramos.

Najbardziej chybiony piłkarski projekt XXI wieku

Przez ten czas PSG dziewięć razy zostało mistrzem Francji, ale Ligi Mistrzów nie wygrało. Raz - w pandemicznym Final Four w Lizbonie w 2020 roku wystąpiło w finale. Przegrało z Bayernem Monachium 0:1. Gola strzelił Kingsley Coman , o ironio, wychowanek PSG.

Każdy przegrany sezon powodował wyższe wydatki. W Paryżu to kupieni za dziesiątki milionów euro, a później setki milionów euro piłkarze, mieli zdobyć najcenniejsze w Europie trofeum. Nic z tego nie wyszło. W ostatnich 10 latach tylko Chelsea i Manchester United mają większy deficyt transferowy, przekraczający miliard euro. W PSG wynosi on 1,1 mld euro.

Ale oba angielskie zespoły zdobywały europejskie trofea, Chelsea wygrywało w tym czasie Ligę Mistrzów. Triumfował także Manchester City, jak PSG zarządzany przez szejków z Zatoki Perskiej, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tam jednak pieniądze wydaje się rozsądniej, nie zwalnia się co roku trenerów, panuje większa stabilizacja i spokój w zarządzaniu. Być może to PSG to najbardziej chybiony projekt piłkarski XXI wieku - wydane wielkie pieniądze, które przyniosły małe, jedynie krajowe sukcesy.