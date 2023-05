Atmosferę dodatkowo podgrzewa fakt, że oba zespoły toczą również zaciętą rywalizację w ligowej tabeli o miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie . "Nerazzurri" znajdują się obecnie na czwartej lokacie z przewagą dwóch punktów nad Milanem, a dla jednej z drużyn e wentualny triumf w Champions League może się okazać przepustką do kolejnej edycji .

Derby Mediolanu w półfinale LM. Niepewny występ Rafaela Leao

"Ja również szukałem w sieci, co oznacza "wydłużenie mięśnia", kiedy się dowiedziałem o tej kontuzji. Na dziś przewidziana była praca na boisku. Jutro Rafa spróbuje podjąć wyzwanie i jeśli będzie czuł się dobrze to zagra, a jeśli nie - zabraknie go. Na tę chwilę może zarówno zacząć w wyjściowym składzie, jak i nie znaleźć się nawet na ławce rezerwowych. Wszystko zależy od tego co będzie jutro i pracy, którą wykona. Biorąc pod uwagę jego zalety i cechy, musi być w stuprocentowej dyspozycji, sprawa wciąż pozostaje otwarta" - powiedział Włoch - cytowany przez "acmilan.com.pl" przed kamerami Sky Sports.