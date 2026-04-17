Miarka się przebrała. UEFA wkroczyła do akcji. Wymierzona kara

Tegoroczne ćwierćfinały Ligi Mistrzów przyniosły ze sobą mnóstwo emocji. Najgoręcej zrobiło się wokół meczów z udziałem FC Barcelona i Realu Madryt, po których kurz nie opadł wraz z końcowym gwizdkiem sędziego w starciu rewanżowym.

Najlepszym tego przykładem jest pismo z oficjalną skargą, jakie "Duma Katalonii" postanowiła skierować do UEFA, narzekając na poziom sędziowania w obu spotkaniach z Atletico Madryt.

Także obóz Realu Madryt miał sporo pretensji względem decyzji podejmowanych przez Slavko Vincicia - "dobrego znajomego" Polaków z meczu ze Szwecją - od których aż huczało w hiszpańskich meczach po piłkarskim boju "Królewskich" z Bayernem w Monachium.

Tymczasem teraz to sam domagający się sprawiedliwości Real Madryt doczekał się konsekwencji ze strony UEFA.

Liga Mistrzów. UEFA wymierzyła kary, ucierpiał Real Madryt

O sankcjach wymierzonych przez europejską federację donosi "Mundo Deportivo". Jak czytamy, "Los Blancos" będą musieli zapłacić na jej rzecz 20 tysięcy euro. Nie chodzi jednak o ostatnie spotkanie z Bayernem, a zeszłotygodniową potyczkę na Estadio Santiago Bernabeu, która rozpoczęła się z opóźnieniem. I właśnie za to UEFA postanowiła ukarać Real Madryt. To jednak nie koniec.

- Za to samo ukarano również Arsenal i trenera Mikela Artetę, choć w tym przypadku nie jest to grzywna, a jedynie ostrzeżenie dotyczące przyszłych sankcji - piszą katalońscy dziennikarze.

Wedle ich informacji grzywnę w wysokości 16 875 euro za przedmioty rzucane na murawę San Mames otrzymał także Athletic Bilbao.

Prezydent UEFA, Aleksander Ceferin

ACF Fiorentina - Crystal Palace FC. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport