PSG jedną nogą za burtą Ligi Mistrzów. Kibice wściekli po porażce z Bayernem

W kontekście PSG śmiało można mówić już o kryzysie - to trzecia porażka z rzędu tej drużyny. Lionel Messi i spółka najpierw odpadli z Pucharu Francji, przegrywając z Olympique Marsylia 1-2, a następnie ponieśli porażkę w lidze - 1-3 z AS Monaco. Po tym spotkaniu doszło do kilku spięć w klubie między zawodnikami .