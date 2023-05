Czy we wtorkowym półfinale Ligi Mistrzów Real Madryt - Manchester City doszło do skandalu, który skrzywdził ekipę "Królewskich"? Tak wynika z analizy przeprowadzonej przez telewizję "beIN SPORTS", która za pomocą technologii 3D udowodniła, że podczas akcji bramkowej "The Citizens" piłka opuściła plac gry, a gospodarzom należał się wrzut z autu. Spotkanie zakończyło się ostatecznie remisem 1:1.