Media ujawniają: Specjalna narada Bayernu w sprawie Lewandowskiego

Robert Lewandowski to były gracz Bayernu Monachium i bawarski zespół jak mało kto wie jak bardzo jest niebezpieczny. Gracze mistrzów Niemiec dostali specjalne zadanie powstrzymania tego zawodnika i jego wykonaniu poświęcone zostało odrębne spotkanie analityczne, poza analizą samego meczu z FC Barcelona. Jak donosi "Bild", spotkania na temat starcia z Katalończykami trwają w ośrodku treningowym Bayernu od niedzieli, a w poniedziałek dziennikarze widzieli ekran z informacjami poświęconymi wyłącznie Lewandowskiemu.

To Polak w 2020 roku poprowadził Bayern Monachium do wygrania Ligi Mistrzów. W jego barwach bił strzeleckie rekordy, a po przejściu do FC Barcelona nadal jest niezwykle skuteczny. Po jego popisach strzeleckich w La Liga i pierwszym meczu Ligi Mistrzów z Viktorią Pilzno można się spodziewać jego dalszych goli, kto wie czy nie we wtorkowym meczu z byłym klubem.

Thomas Müller, który zna polskiego piłkarza znakomicie, mówi, że kluczem są czyste pozycje strzeleckie. - Temu musimy zapobiec - uważa, ale to dość mało odkrywcze. Zdaniem mediów, Bayern przygotował i rozpisał bardzo szczegółowy plan zatrzymania Polaka. Mają to nie być faule, ale rozsądna i wycelowana w niego taktyka. Czy skuteczny - przekonamy się we wtorek. Początek meczu Bayern Monachium - FC Barcelona o godz. 21.

