Chelsea FC o krok od pożegnania z Ligą Mistrzów. Media nie mają litości

- Miał wyglądać jak wart 106 milionów funtów koń pociągowy - komentowali, odnosząc się do kwoty, którą musiała wyłożyć angielska drużyna by "zamknąć" operację sprowadzenia Argentyńczyka. - Zapowiadany jako ważny transfer, zwyczajnie nie mógł nadążyć - dodano, odnosząc się do sytuacji z Adeyemim.

"Daily Mail" cytuje wypowiedź Owena Hargreavesa, który także nawiązał do wielkich pieniędzy, zainwestowanych przez Chelsea (klub łącznie wydał zimą prawie 400 milionów euro). - Biorąc pod uwagę to, ile wydali, fakt, że nie mają klasowego środkowego napastnika, to po prostu szaleństwo, a ten mecz to podsumował - skwitował. Serwis "Goal.com" pyta wprost: "Gdzie jest Aubameyang?", odnosząc się do faktu, że Gabończyka nie było nawet na ławce rezerwowych.