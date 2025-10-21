Media: Oto decyzja Hansiego Flicka. Znowu padło nazwisko Wojciecha Szczęsnego

Wielu kibiców Barcelony myśli już o niedzielnym El Clasico z Realem Madryt w ramach 10. kolejki LaLiga, ale zanim ono nastąpi, oba kluby muszą zrobić jeszcze jeden krok w Champions League. "Królewscy" w środę zagrają z Juventusem, a "Duma Katalonii" we wtorek z Olympiakosem.

Niedostępni na mecz z greckim zespołem są Joan Garcia, Robert Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo, Ferran Torres oraz rzecz jasna Gavi i Marc-Andre ter Stegen. Hansi Flick musi więc ostatnio trochę kombinować. W sobotę od pierwszej minuty przeciwko Gironie grał 17-letni Toni Fernandez. Później zmienił go Fermin Lopez.

To jednak nie ten ostatni ma być "dziewiątką" gospodarzy w nadchodzącej konfrontacji. Media typują, że powędruje na lewe skrzydło, a środkowym napastnikiem będzie Marcus Rashford. Jak sugeruje Transfermarkt, gracz wypożyczony z Manchesteru United grał w centralnej części ataku w tym sezonie przez 20 minut na inaugurację Primera Division przeciwko Mallorce.

W linii ofensywnej obu wspomnianym ma towarzyszyć Lamine Yamal. Środek pola dla Pedriego, Frenkiego de Jonga i Marca Casado. Na bokach obrony wystąpią Alejandro Balde i Jules Kounde, a na środku Ronald Araujo oraz Pau Cubarsi bądź Eric Garcia. Właśnie tutaj wystąpiły pierwsze wątpliwości dziennikarzy. "Sport" stawia na tego pierwszego, a "As" na drugiego.

Dyskusji nie ma na pozycji bramkarza - to Wojciech Szczęsny po raz kolejny pod nieobecność Garcii stanie między słupkami. Na ławce rezerwowych pozostanie 19-letni Diego Kochen.

Mecz rozpocznie się o godzinie 18:45. Zespół z Pireusu trenuje znany w Hiszpanii Jose Luis Mendilibar, który doprowadził Sevillę do triumfu w Lidze Europy 2022/2023.

Przewidywany skład Barcelony na spotkanie z Olympiakosem:

Wojciech Szczęsny - Alejandro Balde, Pau Cubarsi lub Eric Garcia, Ronald Araujo, Jules Kounde - Frenkie de Jong, Marc Casado, Pedri - Fermin Lopez, Marcus Rashford, Lamine Yamal.

Barcelona trenuje przed zbliżającym się meczem Pucharu Króla z Realem Betis AP © 2025 Associated Press

Na zdjęciu bramkarz Wojciech Szczęsny oraz trener FC Barcelona - Hansi Flick Rex Features/East News / AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News East News

FC Barcelona. Na zdjęciu polski bramkarz Wojciech Szczęsny oraz trener Hansi Flick Wojciech Olkusnik/East News / AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News East News

Trener FC Barcelona Hansi Flick (z prawej) i polski bramkarz Wojciech Szczęsny Ina FASSBENDER / AFP / Ina FASSBENDER / AFP AFP