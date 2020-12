Jak poinformowała hiszpańska "Marca", władze Realu Madryt rozważają zmianę trenera. Zinedine'a Zidane'a miałby zastąpić Raul lub Mauricio Pochettino.

Klub ze stolicy Hiszpanii od dłuższego czasu spisuje się grubo poniżej oczekiwań. Dość powiedzieć, że z pięciu ostatnich spotkań wygrał zaledwie jedno - w Lidze Mistrzów, przeciwko Interowi Mediolan (2:0). Czarę goryczy miały przelać jednak zwłaszcza dwa ostatnie spotkania: w LaLiga, przeciwko Deportivo Alaves (1:2) oraz w LM - z Szachtarem Donieck (0:2).

Słaba gra Realu sprawia, że fani otwarcie zaczynają domagać się zwolnienia Zidane'a. Według informacji, do jakich dotarli dziennikarze "Marki", włodarze klubu biorą pod uwagę dwa nazwiska: Mauricio Pochettino oraz Raula. Pierwszy z wymienionych pozostaje bez pracy od listopada ubiegłego roku, kiedy to rozstał się z Tottenhamem. Drugi aktualnie prowadzi drużynę rezerw Królewskich.



Szczególnie ciekawa wydaje się druga z kandydatur, którą komplementują także dziennikarze. "To człowiek, który zna klub lepiej, niż ktokolwiek inny" - czytamy. Eksperci podkreślają także, że Raul jest niejako "skazany" na prowadzenie zespołu i prędzej czy później obejmie w nim stery.



43-letni obecnie szkoleniowiec to prawdziwa legenda klubu. W jego barwach w latach rozegrał łącznie ponad 700 spotkań.