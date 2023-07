Męczarnie mistrzów Polski. Zdecydował gol po rykoszecie

To już 32. edycja Ligi Mistrzów, która jest następcą Pucharu Europy Mistrzów Krajowych. Do tej pory tylko trzy razy polskie kluby dotarły do fazy grupowej. Ostatnio, po 20 latach oczekiwania, udało się to w 2016 roku Legii Warszawa. Tym razem przerwa trwa więc siedem lat.