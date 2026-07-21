Męczarnie Górnika w Stambule. Wicemistrz Polski walczył do końca. Zdecydował jeden gol

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Z racji na wywalczenie wicemistrzostwa Polski, Górnik Zabrze uzyskał możliwość powalczenia o kwalifikacje do tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Niestety, przed piłkarzami z Zabrza rysuje się piekielnie trudne zadanie. W II rundzie kwalifikacji polska ekipa trafiła bowiem na tureckiego giganta - Fenerbahce. W pierwszej połowie polski zespół bronił się dzielnie, jednak rywale w końcu znaleźli sposób na umieszczenie piłki w siatce. Wynikiem 0:1 zakończyło się ostatecznie pierwsze z dwóch starć Górnika z Fenerbahce.

Akcja z meczu Górnik Zabrze - Fenerbahce, zawodnik Fenerbahce z piłką, obok piłkarz Górnika Zabrze.
Kadr z meczu Górnik Zabrze - FenerbahceAnadoluGetty Images

Przez ostatnie tygodnie cały piłkarski świat żył wydarzeniami, które miały miejsce w Meksyku, Kanadzie oraz USA. To właśnie tam rozgrywane były bowiem piłkarskie mistrzostwa świata.

Te zakończyły się jednak 19 lipca. Sympatycy futbolu muszą więc poszukać nowego "obiektu westchnień". Tym mogą okazać się rozpoczęte nie tak dawno temu kwalifikacje do europejskich pucharów.

Szczególnie ważne są one dla kibiców z kraju nad Wisłą, którzy wciąż marzą o powrocie do najbardziej prestiżowych rozgrywek Starego Kontynentu - Ligi Mistrzów. W sezonie 2026/2027 szansę na dostąpienie tego zaszczytu mają dwie ekipy - Lech Poznań oraz Górnik Zabrze.

"Górnicy" nie mogą jednak mówić o łatwej przeprawie. W ramach II rundy kwalifikacji do LM trafili oni bowiem na Fenerbahce. Turecki zespół jest zdecydowanym faworytem do awansu do dalszej fazy rozgrywek.

Wicemistrz Polski ugodzony w pierwszej połowie starcia z gigantem. Do Polski wróci na tarczy

Pierwszy mecz między tymi ekipami został rozegrany 21 lipca w Stambule. Już od samego początku zawodnicy "Żółtych Kanarków" próbowali zaznaczyć swoją dominację. Zepchnęli oni gości do głębokiej defensywy, pozwalając im jedynie na pojedyncze sytuacje pod swoją bramką.

Zawodnicy polskiego klubu nie zamierzali jednak chować głów w piasek. W 16. minucie Erik Janza popisał się świetnym strzałem z lewej strony pola karnego rywali. Równie udaną interwencję zaserwował nam jednak golkiper tureckiej ekipy - Mert Gunok.

Szczelna obrona Górnika została pokonana w 37. minucie. Wówczas Fenerbahce otrzymało rzut wolny w dogodnej odległości od bramki. Do oddania strzału podszedł Talisca. Pomocnik nie dał najmniejszych szans Philippowi Schulzemu. Wynik 1:0 utrzymał się aż do końca pierwszej połowy.

Początek drugiej odsłony nie przyniósł dużych zmian. Wciąż stroną dominującą byli zawodnicy Fenerbahce. Strzelec pierwszego gola już na samym początku miał świetną okazję do podwyższenia wyniku. Piłka po jego strzale głową minęła jednak słupek o kilka centymetrów. Talisca próbował powtórzyć ten manewr w okolicy 56. minuty, lecz tym razem dobrą interwencją popisał się Philipp Schulz.

W pewnym momencie wydawało się, że plan Zabrzan polega już tylko na dowiezieniu jednobramkowej porażki do końca. Byłaby to umiarkowana sytuacja przed rewanżowym starciem, które rozegrane zostanie 29 lipca na terenie kraju nad Wisłą. Ta sztuka ostatecznie udała się zawodnikom Górnika. Ze Stambułu wyjeżdżają oni z jednobramkową stratą do tureckiego giganta.

Liga Mistrzów - Kwal.
2 kolejka
21.07.2026
20:00
Zakończony
Talisca
37'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Fenerbahce
Górnik Zabrze
Rezerwowi

Statystyki meczu

Fenerbahce
1 - 0
Górnik Zabrze
Posiadanie piłki
77%
23%
Strzały
15
2
Strzały celne
6
1
Strzały niecelne
5
0
Strzały zablokowane
4
1
Ataki
146
39

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Kadr z meczu Górnik Zabrze - FenerbahceAnadoluGetty Images
Piłkarz w żółto-niebieskiej koszulce Fenerbahçe, wykonujący gesty rękami, z wyrazem silnych emocji na twarzy, podczas meczu na stadionie.
Kadr z meczu Górnik Zabrze - FenerbahceAhmad MoraGetty Images
Intensywna walka dwóch piłkarzy o piłkę podczas meczu, jeden z zawodników w żółto-granatowej koszulce Fenerbahçe próbuje przejąć kontrolę nad piłką, drugi gracz w czarno-czerwonym stroju sięga ręką, by go powstrzymać.
Kadr z meczu Górnik Zabrze - FenerbahceAhmad MoraGetty Images


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