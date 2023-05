Mecz sezonu dla Realu. Ancelotti ma plan. Zastanawiające słowa o Haalandzie

Carlo Ancelotti liczy na kolejny awans do finału. - Plan to zagrać kompletny mecz i dać z siebie wszystko fizycznie, technicznie i motywacyjnie. Decydujący mecz będzie miał miejsce w Manchesterze. Chcemy u siebie wypracować przewagę. Polega ona na tym, aby mieć pozytywny wynik. Mała przewaga oznaczać będzie również samopoczucie, brak cierpienia na boisku. Nie chodzi tylko o końcowy rezultat. Postaramy się dobrze wypaść. To będzie wymagało wiele wysiłku od każdego. Kiedy docierasz do półfinału, to normalne - powiedział, cytowany przez "Asa". Zdradził, że Luka Modrić zagra od pierwszej minuty.

Carlo Ancelotti: "Manchester City wydaje się być nie do powstrzymania"

Został również zapytany o kwestię norweskiego supersnajpera. "Carletto" docenia go, ale ustawi swój zespół pod zatrzymanie całego zespołu "The Citizens", a nie nawet wybitnej jednostki. - On jest bardzo niebezpieczny. Ma imponującą jakość, zdobywa bramki. To oczywiste. Mówienie tylko o Haalandzie sprawia jednak, że nie mówimy o drużynie, która przecież atakuje, ma pomysły na murawie. Nie planujemy meczu, po to by zatrzymać Haalanda, ale by zatrzymać drużynę, która wydaje się nie do zatrzymania. Myślę, że mamy szansę, możemy wygrać - stwierdził.