Mecz Realu znów jak za czasów Ronaldo. Najpierw bramka, a potem to [WIDEO]

Zespół Realu Madryt przez stosunkowo długi czas nie mógł znaleźć na Stamford Bridge sposobu na to, by wbić bramkę rywalom z Chelsea - ostatecznie udało się to w 58. minucie Rodrygo. Brazylijczyk tuż po swoim trafieniu postanowił wykonać swoisty gest w stronę Cristiano Ronaldo - i skopiował jego słynną "cieszynkę".