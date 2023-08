Wiceprezes AEK-u grzmi po tragedii: "Dinamo jest za to odpowiedzialne"

- To nie do pomyślenia, a nawet obłąkane, być na spotkaniu, podczas gdy opłakujemy utratę życia po tym wszystkim, co się wydarzyło. AEK obarcza Dinamo odpowiedzialnością. Oni są absolutnie odpowiedzialni, ponieważ wiedzieli, że ich fani zmierzają do Aten i nie poinformowali o tym nikogo. Powiedzieli, że tylko około trzydziestu fanów, którzy kupili bilety, spróbuje wejść na stadion. Uważamy ich za odpowiedzialnych za to, że grupa chorwackich przestępców wyruszyła z Zagrzebia w zorganizowany sposób i zrobiła to, co zrobiła - grzmiał Kosmas, cytowany przez serwis 24sata.hr.