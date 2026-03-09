Mbappe wyleciał z Madrytu. Teraz nagłe ogłoszenie. Koniec nadziei w Realu

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o nieoczekiwanym wyjeździe Kyliana Mbappe. Francuski napastnik udał się do swojej ojczyzny, aby tamtejsi medycy zajęli się jego urazem. Zdarzenie to wywołało poruszenie w środowisku madryckiego klubu. Na dwa dni przed hitowym starciem Ligi Mistrzów Mbappe ponownie pojawił się jednak w Madrycie. Bardzo szybko przekazano również decyzję w kwestii, która zapewne spędzała sen z powiek kibicom "Królewskich" - czy gwiazdor pojawi się na boisku w starciu z Manchesterem City.

article cover
Kylian MbappeEuropa Press SportsGetty Images

W obecnym sezonie Real Madryt trawiony jest wieloma wewnętrznymi problemami. Głównym z nich jest bez wątpienia ogromna lista kontuzjowanych gwiazd, która niestety z dnia na dzień tylko się powiększa.

Jednym z niezdolnych obecnie do gry zawodników jest absolutny lider ofensywy "Królewskich" - Kylian Mbappe. Francuski napastnik przez dość długi czas meldował się bowiem na murawie z niedoleczonym urazem, aż w końcu postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Pewnego dnia otrzymaliśmy informację o nagłym wyjeździe Mbappe. Udał się on do Francji, aby to tam poddać się procesowi leczenia.

Dni mijały, a wieści na temat ewentualnego powrotu Mbappe nie pojawiały się. Sytuacja dość niespodziewanie uległa jednak zmianie, kiedy to dwa dni przed hitowym meczem 1/8 finału Ligi Mistrzów gwiazdor ponownie zawitał w Madrycie.

Mbappe znów w Madrycie. Podły informacje ws. hitowego starcia LM

Tuż przed pierwszym meczem z Manchesterem City Kylian Mbappe ponownie pojawił się w centrum szkoleniowym "Królewskich". Informacje o powrocie gwiazdora oraz jego udziale w treningu przekazał między innymi Fabrizio Romano.

Podczas niedawnej rozmowy z hiszpańskim "Cadena SER", jeden z francuskich dziennikarzy Antoine Simonneau twierdził, że Kylian Mbappe powróci do Madrytu dopiero wtedy, kiedy "będzie w stu procentach sprawny". Dla kibiców drużyny powrót snajpera z pewnością jest więc dobrym prognostykiem. Mimo to, hiszpańskie media twierdzą, że szanse obejrzenia występu Mbappe w nadchodzącym starciu z Manchesterem City są bliskie zeru.

"Zespół nie chce spieszyć się z powrotem swojego gwiazdora i chce zadbać o jego kondycję, aby był w pełni sprawny przed nadchodzącymi meczami. Klub planuje, aby Mbappe zregenerował się na tyle, by zagrać kilka minut przeciwko Elche, w meczu ligowym przed rewanżem Ligi Mistrzów, a następnie był gotowy na rewanż 1/8 finału w Manchesterze" - podają dziennikarze hiszpańskiego portalu "Ole".

Do momentu zawieszenia swoich występów Kylian Mbappe był istną "bestią". W 33 rozegranych spotkaniach zdołał on strzelić aż 38 goli, zaliczając przy okazji 6 asyst. W samej tylko lidze mistrzów zdobył on astronomiczną liczbę 13 bramek w 8 spotkaniach. Nic dziwnego, ze fani madryckiej ekipy z utęsknieniem wyczekują powrotu swojego snajpera.

