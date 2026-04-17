Mbappe przerwał milczenie, mocny wpis w sieci. Dobę po meczu z Bayernem

Paweł Czechowski

Ekipa Realu Madryt, mimo szaleńczej pogoni za wynikiem w rewanżowym starciu z Bayernem Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, nie zdołała odwrócić losów swojej rywalizacji z "Die Roten" i pożegnała marzenia o pucharze. Jeden z liderów "Królewskich", Kylian Mbappe, odczekał dobę, nim zdecydował się na szersze podsumowanie potyczki na Allianz Arena - i ze strony Francuza padło kilka mocnych słów.

Real Madryt nie ma w tym sezonie szczęścia do zdobywania trofeów - "Królewskim" już jakiś czas temu umknął Superpuchar Hiszpanii oraz Puchar Króla, a obecnie są oni już bardzo blisko stracenia wszelkich szans na mistrzostwo kraju.

Do tego dochodzi też porażka w Lidze Mistrzów - "Los Blancos" z tymi rozgrywkami pożegnali się na etapie ćwierćfinału, ulegając w dwumeczu Bayernowi Monachium kolejno 1:2 oraz 3:4 (przy czym w tym drugim przypadku nie obyło się bez pewnych sędziowskich kontrowersji).

Tak czy inaczej - to "Die Roten" wciąż są w walce o występ na Puskas Arenie w Budapeszcie w końcówce maja, a podopiecznym Alvaro Arbeloi przyszło przełknąć gorzką pigułkę. Jeden z liderów drużyny, Kylian Mbappe, skomentował występ swój i kolegów w Bawarii na Instagramie w zasadzie dobę po końcowym gwizdku, w czwartkowy wieczór.

"Próbowaliśmy do samego końca, ale to nie wystarczyło. To rozczarowujące, że odpadliśmy z tak ważnych rozgrywek, ale musimy patrzeć w przyszłość. Musimy spojrzeć na siebie z dystansem, aby uniknąć kolejnego rozczarowania" - stwierdził gwiazdor.

"Nigdy się nie poddamy!!! W Madrycie porażka nigdy nie wchodziła w grę i nigdy nie będzie. Ale obiecuję wam jedno: wkrótce znów zaczniemy wygrywać" - skwitował reprezentant Francji.

Real do końca sezonu rozegra jeszcze siedem spotkań - wszystkie już w Primera Division. Najciekawszym z nich będzie bez dwóch zdań zaplanowane na 10 maja "El Clasico", zwłaszcza, że być może to właśnie potyczka "Królewskich" z Barceloną zadecyduje ostatecznie o tytule mistrzowskim. RM zakończy kampanie 25/26 24 maja zmaganiami z Athletikiem Bilbao.

