Mbappe pobił rekord Messiego w Lidze Mistrzów [WIDEO]

Mbappe trafił w środę do siatki w 13. minucie. Po stracie na środku boiska, piłka natychmiast poszła do napastnika paryżan, którego nie potrafił zatrzymać Federico Gatti, choć chwytał go za koszulkę, a mistrz świata z 2018 roku jeszcze ograł sunącego po ziemi Manuela Locatellego, oddając precyzyjny strzał zza pola karnego. Wojciech Szczęsny był bez szans.

Reklama

Liga Mistrzów. Kylian Mbappe bije rekord Lionela Messiego, a ten mu asystuje

To był 40. gol Mbappe w Lidze Mistrzów. Tym samym został najmłodszym piłkarzem, który dokonał takiej sztuki, ponieważ w środę liczył 23 lata, 10 miesięcy i 13 dni. Wyprzedził tej klasyfikacji Messiego, który w listopadzie 2011 roku osiągnął tę granicą w wieku 24 lat, czterech miesięcy i ośmiu dni.

Argentyńczyk asystował Francuzowi przy tym trafieniu, jakby przekazując pałeczkę koledze z zespołu. Obaj grają w jednym zespole od poprzedniego sezonu.