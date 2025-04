Matty Cash zdjęty już po 45 minutach. Bezlitosne oceny Anglików po meczu z PSG

PSG już od pierwszego gwizdka ruszyło do ataku i zaczęło "bombardowanie" bramki Emiliano Martineza. Starania gospodarzy jednak długo nie przynosiły rezultatu, a w 35. minucie na prowadzenie niespodziewanie wyszli piłkarze Aston Villi. Po kapitalnej akcji po przechwycie piłka trafiła do Youriego Tielemansa, który zagrał ją wzdłuż bramki do Morgana Rogersa, a ten wpakował ją do siatki. Odpowiedź "Les Parisienes" nadeszła jedna bardzo szybko. Już cztery minuty później było 1:1 po kosmicznym golu Desire Doue w samo okienko. W drugiej połowie po jednej bramce dołożyli Chwicza Kwaracchelia oraz Nuno Mendes i spotkanie zakończyło się wygraną PSG 3:1. Szczególnie miło tego wieczoru nie będzie wspominał Matty Cash, który został ściągnięty z murawy już w przerwie.

