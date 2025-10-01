W środowy wieczór kibice na całym świecie z największą uwagą śledzili mecz FC Barcelona - PSG. O godzinie 21:00 na boisko wybiegli także piłkarze na sześciu innych stadionach. Szczególnie interesująco zapowiadało się starcie AS Monaco - Manchester City, czyli mecz drużyn znajdujących się na dwóch różnych biegunach.

Monaco na inaugurację doznało dotkliwej porażki z Club Brugge (1:4). Później zespół prowadzony przez Adiego Huttera prezentował nierówną formę. Najpierw rozbił Metz (5:2), a w miniony weekend przegrał z Lorient (1:3). Mimo to w tabeli Ligue 1 z dorobkiem 12 punktów plasuje się na czwartej pozycji i do lidera z Paryża traci zaledwie trzy "oczka". Manchester City inaugurował rozgrywki domowym starciem z Napoli. Wicemistrzowie Anglii pokonali mistrzów Włoch (2:0). Następnie w spotkaniach Premier League zremisowali z Arsenalem Londyn (1:1) i pokonali Burnley (5:1). Ponadto w EFL Cup zwyciężyli z Huddersfield (2:0).

AS Monaco - Manchester City. Haaland się nie zatrzymuje

Goście od pierwszej minuty narzucili swój styl gry. Wymieniali między sobą mnóstwo podań aż w końcu dopięli swego. W 15. minucie Erling Haaland otrzymał podanie od Josko Gvardiola i strzałem lobem pokonał bramkarza AS Monaco. Dla Norwega to był pierwszy kontakt z piłką w meczu i od razu wpisał się na listę strzelców. Stracony gol pobudził zespół gospodarzy. W 18. minucie pięknym strzałem zza pola karnego popisał się Jordan Teze. To był jedyny celny strzał gospodarzy w pierwszej połowie.

Remis w tym meczu z pewnością satysfakcjonowałby gospodarzy, którzy po strzelonym golu dalej postawili na szczelną defensywę. Mocno starali się uprzykrzać życie zwycięzcom Ligi Mistrzów z 2023 roku. W 33. minucie Phil Foden był bliski pokonania Philippa Kohn, ale uderzył w poprzeczkę. Goście z Manchesteru jeszcze przed końcem pierwszej połowy dopięli swego. Haaland wygrał powietrzny pojedynek z Mohammedem Salisu i skierował piłkę po raz drugi do siatki.

Norweski napastnik strzelił tym samym 52 gola w 50 występie w Lidze Mistrzów. Jak wyliczył "OptaJoe", Haaland strzelił więcej bramek niż Dinamo Zagrzeb, Anderlecht, Lille, Club Brugge, Besiktas, Celtic, Galatasaray, CSKA Moskwa i Panathinaikos w swoich pierwszych 50 meczach

Po zmianie stron obraz gry się nie zmienił. W 59. minucie doskonałą okazję, aby doprowadzić do remisu zmarnował Maghnes Akliouche. Oddał on mocny strzał po ziemi, ale Gianluigi Donnarumma był na posterunku. Chwilę później równie dobrą okazję miał Mamadou Coulibaly, ale posłał piłkę ponad poprzeczką. Zresztą poprzeczka w tym meczu była sprzymierzeńcem gospodarzy. W 73. minucie Tijjani Reijnders minął dwóch rywali i uderzył w tę część bramki.

Zwrot akcji w 90. minucie. Wynik ustalony po rzucie karnym

Pod koniec meczu doszło spięcia w polu karnym Manchesteru City. Eric Dier został kopnięty w głowę, ale sędzia Jesus Manzano skorzystał z wideoweryfikacji, aby się upewnić czy faktycznie doszło do przewinienia. Wszystko trwało bardzo długo, a arbiter spotkania w 90. minucie zdecydował się wskazać na jedenasty metr. Sam poszkodowany zdecydował się wymierzyć sprawiedliwość i pewnym strzałem pokonał Donnarummę. W doliczonym czasie gry wynik nie uległ zmianie i obie ekipy podzieliły się punktami.

AS Monaco w następnej kolejce Ligi Mistrzów czeka ponownie pojedynek z angielskim rywalem. Tym razem na własnym stadionie podejmą Tottenham. Z kolei Manchester City zmierzy się na wyjeździe z Villarrealem.

Statystyki meczu AS Monaco 2 - 2 Manchester City Posiadanie piłki 31% 69% Strzały 8 18 Strzały celne 3 6 Strzały niecelne 3 8 Strzały zablokowane 2 4 Ataki 34 90

