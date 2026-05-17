Marzenie Lecha spełnione, LM nigdy nie była tak blisko. Kto rywalem Kolejorza?

Aby Lech Poznań mógł liczyć na rozstawienie w każdej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, musiał liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w wielu europejskich ligach. Chodziło o to, by tytuł najlepszej drużyny w swoim kraju zgarnęło wystarczająco dużo ekip z niższym współczynnikiem europejskim od Kolejorza. Warunków było bardzo wiele, natomiast od pewnego czasu wszystko zmierzało w stronę licznych, dobrych rozwiązań. Przed obecnie trwającym weekendem zostały już tylko trzy, z których zrealizować musiały się przynajmniej dwa - mistrzostwo Szkocji dla Hearts, Węgier dla Gyor i Austrii dla LASK Linz. Wszystkie te ekipy były przed ostatnimi kolejkami liderami w swoich krajach, ale po tym, jak Hearts przegrali z Celtikiem (1:3), a Gyor faktycznie na finiszu okazał się lepszy od Ferencvaros, jasne się stało, że trzeba będzie poczekać do niedzieli. I faktycznie - LASK Linz dziś pokonało Austrię Wiedeń 3:0 i sięgnęło po tytuł. Tym samym Lech jest już pewny rozstawienia w każdej z trzech rund eliminacji, w których może zagrać!

To daje bardzo istotną przewagę w walce o awans do najważniejszych klubowych rozgrywek w Europie. Wiadomo, że na swojej ścieżce Lech uniknie innych rozstawionych drużyn - między innymi Crvenej Zvezdy, Dinama Zagrzeb, czy wspomnianego Celtiku. To nie oznacza, że awans będzie "spacerkiem", ale pewne jest, że mistrzowie Polski na pewno nie spotkają się z nikim, kto byłby poza zasięgiem. Wydaje się, że - na dziś - najtrudniejszym możliwym przeciwnikiem, którego może przynieść losowanie, jest AEK Ateny w ostatniej rundzie eliminacji. Nie jest jednak powiedziane, że AEK ostatecznie nie będzie rozstawiony - to zależy od tego, czy któraś z innych drużyn potencjalnie rozstawionych odpadnie w drugiej rundzie eliminacji. Wówczas nastąpi przesunięcie.

Lech rozpocznie zmagania właśnie od drugiej rundy. Teoretycznie już tutaj może trafić się rywal-pułapka, jak na przykład bułgarski Lewski Sofia, rumuńska Craiova, uczestnik ostatniej Ligi Mistrzów Kajrat Ałmaty, nowy mistrz Danii AGF Aarchus, szwajcarski Thun, czy szwedzki Mjallby. Nie brzmi to potężnie, ale nie mówimy o amatorskich ekipach. Wylosować będzie można też dużo lepiej - wystarczy wspomnieć o Larne z Irlandii Północnej, walijskim TNS, mołdawski Petrocubie, czy estońskiej Florze Tallin (będzie jeszcze kilku innych potencjalnych rywali, ale ostatecznej listy jeszcze nie znamy - wiele klubów rozegra jeszcze mecze w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów).

Awans do III rundy el. Ligi Mistrzów - zatem przejście jednego przeciwnika - gwarantuje już Lechowi co najmniej Ligę Konferencji. Dwóch - Ligę Europy. Trzech - Ligę Mistrzów.

Na tę chwilę wydaje się, że największe szanse na zestaw rywali w ewentualnej ostatniej rundzie eliminacji, wyglądają następująco: AEK Ateny, Celje, Omonia, LASK, Viking Stavanger. Marzenia wyglądają realnie jak nigdy, ale najpierw trzeba im pomóc.

