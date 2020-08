Siatkarka Grupy Azoty Chemika Police Martyna Grajber skomentowała słynne już zdjęcie Roberta Lewandowskiego z pucharem Ligi Mistrzów. "Gratulacje i nie ma za co, jeżeli chodzi o inspirację do zdjęcia" - napisała zawodniczka w mediach społecznościowych. Reprezentantka Polski wpadła na identyczny pomysł w marcu tego roku po zdobyciu z drużyną Chemika Pucharu Polski.

Od niedzieli kibice w Polsce żyją sukcesem Roberta Lewandowskiego, który w barwach Bayernu Monachium pierwszy raz w karierze wygrał Ligę Mistrzów.

Ogromną popularnością cieszy się zdjęcie "Lewego", które wrzucił na swój profil na Instagramie. Zawodnik pozuje na nim z Pucharem Europy w... łóżku.

W ciągu niecałej doby post Lewandowskiego polubiło prawie 3,5 miliona osób.

Bardzo podobną fotografię udostępniła wcześniej siatkarka Chemika Police - Martyna Grajber. Zawodniczka zdobyła ze swoim klubem Puchar Polski w marcu tego roku i udostępniła na swoim Instagramie zdjęcie, na którym leży obok trofeum.

"W odpowiedzi na wszystkie pytania odnośnie pucharu. Jest cały i bezpieczny. I ciii... ma jeszcze drzemkę, bo mało spał ostatniej nocy" - napisała wtedy Grajber.

Siatkarka pogratulowała Lewandowskiemu sukcesu w Lidze Mistrzów i choć, jak sama wskazuje, ranga pucharu jest nieco inna, to właśnie ona była pierwsza jeśli chodzi o taką formę pochwalenia się trofeum.

"Ok. Może ranga pucharu nie taka, ale byłam pierwsza. Gratulacje i nie ma za co, jeżeli chodzi o inspirację do zdjęcia" - podpisała swoje Instastory.

Wielu sportowców inspiruje się Lewandowskim, ale być może tym razem role się odwróciły i to Grajber była inspiracją dla polskiego napastnika.