Marciniak wydał wyrok, Ibrahimović skrytykował Polaka. Burza po klęsce Milanu

W drugiej połowie rewanżowego meczu, który przesądził o tym, że AC Milan ostatecznie nie zakwalifikował się do 1/8 finału Ligi Mistrzów, Theo Hernandez chciał oszukać Szymona Marciniaka. Francuz "zanurkował" w polu karnym Feyenoordu, mając już na koncie żółtą kartkę, a polski arbiter słusznie usunął go za to z boiska. Ta decyzja nie spodobała się jednak Zlatanowi Ibrahimoviciowi.