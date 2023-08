Marciniak wraca do LM. Wielkie wyzwanie dla Polaka, to będzie "bomba"

Szymon Marciniak, obecnie bez wątpienia najbardziej znany i ceniony polski sędzia piłkarski, w sezonie 2023/2024 zdążył już poprowadzić kilka spotkań PKO BP Ekstraklasy, natomiast teraz... będzie czekać go wyzwanie nieco odmiennego kalibru. Został on bowiem wyznaczony na arbitra głównego meczu Galatasaray - Molde w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Będzie to dla Marciniaka tym samym pierwsze starcie pod szyldem Champions League od czasu finału tych rozgrywek z ubiegłej kampanii (Manchester City - Inter Mediolan). Już teraz jest jasne, że w Stambule, kolokwialnie rzecz ujmując, będzie "ogień"...