Marciniak pod ogromną presją. Hiszpanie odkryli kluczowy fakt tuż przed hitem LM

Wprawdzie Szymon Marciniak ma za sobą z sukcesem poprowadzony finał katarskiego mundialu, ale właśnie staje przed jednym z trudniejszych wyzwań w karierze. Został wyznaczony do roli arbitra głównego w meczu Manchester City - Real Madryt, którego stawką jest awans do finału Ligi Mistrzów. Nie chodzi jednak tyle o rangę spotkania, co o fakt, że w pierwszym starciu gigantów (1-1) bramka dla mistrzów Anglii padła w nieprawidłowy sposób. Polski rozjemca ma świadomość, że w rewanżu nie może sobie pozwolić na najdrobniejszy błąd. Tymczasem Hiszpanie odkryli fakt, który - jak wierzą - już na starcie stawia "Królewskich" w uprzywilejowanym położeniu.