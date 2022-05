Marcelo wyśrubował rekord z Realem i potwierdził, że odchodzi

- To był mój ostatni mecz dla Realu Madryt. To wielka radość zakończyć to w ten sposób - powiedział Brazylijczyk po zwycięskim spotkaniu z Liverpoolem. 34-latek grał w Madrycie od 18. roku życia.

W barwach "Los Blancos" dane mu było wygrać więcej, aniżeli ktokolwiek inny. W tym sezonie po uzyskaniu tytułu mistrza Hiszpanii pobił klubowy rekord pod względem zdobytych trofeów. Wcześniej należał on do Francisco Gento i wynosił 23. triumfy w różnego rodzaju rozgrywkach.

Marcelo - gwiazda Realu Madryt

Marcelo zdobył sześciokrotnie mistrzostwo Hiszpanii, dwukrotnie puchar tego kraju, pięciokrotnie Superpuchar Hiszpanii, pięciokrotnie Ligę Mistrzów, trzykrotnie Superpuchar UEFA, a także czterokrotnie Klubowe Mistrzostwa Świata.

Kilka dni przed finałem "Champions League" piłkarz wyznał, że ma żal o brak zaoferowanego nowego kontraktu. Obecny wygasa z dniem 1 lipca. W stolicy Hiszpanii występował od 2007 roku