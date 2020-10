W meczu grupy H Ligi Mistrzów Manchester United rozgromił 5-0 RB Lipsk. Bohaterem spotkania został Marcus Rashford, który skompletował hat-tricka, choć pojawił się na murawie dopiero w 63. minucie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. RB Lipsk - Hertha Berlin 2-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Przed przerwą nic nie zwiastowało blamażu w wykonaniu niemieckiej ekipy. "Czerwone Diabły" schodziły do szatni ze skromną, jednobramkową przewagą, którą zapewnił im Mason Greenwood.



Po zmianie stron wynik przez niemal pół godziny nie uległ zmianie. Podopieczni Juliana Nagelsmanna zostali rozbici dopiero w ostatnim kwadransie spotkania.



Ogromna w tym zasługa Marcusa Rashforda, który trafił do siatki w 74. i w 78. minucie, dwukrotnie nie dając szans bramkarzowi w pojedynku sam na sam.



To jednak nie był koniec emocji w tym meczu. W 87. minucie Anthony Martial wykorzystał rzut karny, a w doliczonym czasie gry zanotował asystę przy kolejnym golu Rashforda, który skompletował pierwszego hat-tricka w barwach Manchesteru United.

Reklama

Po dwóch kolejkach "Czerwone Diabły" - z kompletem punktów na koncie - są liderami grupy H. PSG i RB Lipsk mają po trzy "oczka". Ostatni jest turecki Istanbul Basaksehir, który przegrał oba spotkania.



TB

Liga Mistrzów

2020-10-28 21:00 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: Matej Jug Manchester United RB Lipsk 5 0 DO PRZERWY 1-0 M. Greenwood 21' M. Rashford 74',78',90' A. Martial 87'

5 0 Manchester United RB Lipsk de Gea Wan-Bissaka Lindelöf Maguire Shaw Fred Pogba Matić van de Beek Greenwood Martial Gulácsi Konaté Halstenberg Upamecano Henrichs Olmo Nkunku Angeliño Kampl Yurary Poulsen Forsberg SKŁADY Manchester United RB Lipsk David de Gea Peter Gulacsi 81′ 81′ Aaron Wan-Bissaka Ibrahima Konaté Victor Lindeloef Marcel Halstenberg Harry Maguire Dayotchanculle Upamecano Luke Shaw 46′ 46′ 63′ 63′ Benjamin Henrichs Frederico Rodrigues Santos Daniel Olmo Carvajal 81′ 81′ Paul Pogba 65′ 65′ Christopher Nkunku 34′ 34′ 63′ 63′ Nemanja Matić José Ángel Esmoris Tasende 68′ 68′ Donny van de Beek 76′ 76′ Kevin Kampl 21′ 21′ 63′ 63′ Mason Greenwood Yussuf Yurary Poulsen 87′ (k.) 87′ (k.) Anthony Martial Emil Forsberg REZERWOWI Dean Henderson Josep Martínez Riera Timothy Evans Fosu-Mensah Philipp Tschauner Teden Mengi Vilmos Tamás Orban 81′ 81′ Axel Tuanzebe Tyler Adams Brandon Williams Dennis Borkowski 68′ 68′ Bruno Miguel Borges Fernandes 63′ 63′ 86′ 86′ Marcel Sabitzer Daniel James Lazar Samardžić Juan Mata Joscha Wosz 63′ 63′ Scott McTominay Hee-Chan Hwang 81′ 81′ Edinson Cavani 76′ 76′ 77′ 77′ Justin Kluivert Odion Jude Ighalo 65′ 65′ Alexander Soerloth 63′ 63′ 74′, 78′, 90′ 74′, 78′, 90′ Marcus Rashford Eric Martel

Liga Mistrzów - wyniki, terminarz, tabele