Manchester United pokonał 4-1 turecki Basaksehir, rehabilitując się za porażkę z pierwszego meczu. "Czerwone Diabły" zaliczyły jedno z najlepszych spotkań w tym sezonie.

Po tym, jak na początku listopada Manchester United niespodziewanie przegrał 1-2 Basaksehirem, kibice "Czerwonych Diabłów" liczyli na rewanż z niżej notowanym rywalem. I tym razem piłkarze Ole Gunnara Solskjaera zagrali na miarę ich oczekiwań.

Początek spotkania był popisem najlepszego ostatnio piłkarza United, Bruno Fernandesa. Portugalski pomocnik już w 7. minucie otworzył wynik spotkania pięknym uderzeniem - z 16 m huknął półwolejem pod poprzeczkę bramki. Golkiper był bez szans.



Bramkarz Basakserhiru sprezentował za to Fernandesowi drugą bramkę. Kilkanaście minut później po dośrodkowaniu z lewej strony wypuścił piłkę z rąk, a Fernandesowi zostało tylko skierować ją do pustej bramki.



W 35. minucie Portugalczyk mógł mieć już na swoim koncie hat-tricka, ale do rzutu karnego nieoczekiwanie podszedł Marcus Rashford. 23-letni Anglik pewnie wykorzystał "jedenastkę", podwyższając wynik meczu na 3-0.



Manchester kontrolował sytuację i Solskjaer powoli dokonywał zmian, dając odpocząć kluczowym zawodnikom. Z biegiem czasu goście doszli do głosu i zdobyli honorową bramkę. Z rzutu wolnego pięknie przymierzył Deniz Turuc, a David De Gea interweniował już za linią końcową.



Gospodarze w doliczonym czasie gry przeprowadzili jeszcze wzorowy kontratak i dobili rywala. Piłkę do bramki po podaniu Masona Greenwooda skierował Daniel James.



Manchester z dziewięcioma punktami na koncie jest liderem grupy H. Basaksehir z trzema punktami zajmuje ostatnią pozycję.



Manchester United - Basaksehir 4-1 (3-0)



Bramki: 1-0 Fernandes (7.), 2-0 Fernandes (19.), 3-0 Rashford (35. - z rzutu karnego), 3-1 Turuc (75.), 4-1 James (90+2.).

Liga Mistrzów

2020-11-24 21:00 | Stadion: Old Trafford | Arbiter: Ovidiu Hațegan STATYSTYKI Manchester United Istanbul Büyükşehir Belediyespor 4 1 Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 15 13 Strzały na bramkę 12 5 Rzuty rożne 6 2 Faule 13 12 Spalone 2 1

4 1 Manchester United Istanbul Büyükşehir Belediyespor de Gea Wan-Bissaka Lindelöf Maguire Telles van de Beek Rashford Martial Fred Fernandes 2 Cavani Günok Rafael Škrtel Epureanu Bolingoli-Mbombo Kahveci Višća Chadli Türüç Özcan Ba SKŁADY Manchester United Istanbul Büyükşehir Belediyespor David de Gea Fehmi Mert Günok 59′ 59′ Aaron Wan-Bissaka Pereira Da Silva Rafael 46′ 46′ Victor Lindeloef 78′ 78′ 87′ 87′ Martin Szkrtel 86′ 86′ Harry Maguire Alexandru Epureanu Alex Nicolao Telles 74′ 74′ Boli Bolingoli-Mbombo Donny van de Beek 46′ 46′ İrfan Can Kahveci 35′ (k.) 35′ (k.) 59′ 59′ Marcus Rashford Edin Visca 82′ 82′ Anthony Martial 61′ 61′ Nacer Chadli Frederico Rodrigues Santos 75′ 75′ 89′ 89′ Deniz Türüç 7′, 19′ 7′, 19′ 59′ 59′ Bruno Miguel Borges Fernandes 74′ 74′ Berkay Özcan Edinson Cavani Demba Ba REZERWOWI Lee Grant Volkan Babacan Dean Henderson Ahmet Said Kıvanç Timothy Evans Fosu-Mensah 87′ 87′ Carlos dos Santos Rodrigues Teden Mengi 74′ 74′ Hasan Ali Kaldırım 46′ 46′ 55′ 55′ Axel Tuanzebe Emre Kaplan 59′ 59′ Brandon Williams 74′ 74′ Giuliano Victor de Paula 59′ 59′ 90′ 90′ Daniel James 46′ 46′ 85′ 85′ Mahmut Tekdemir Juan Mata 61′ 61′ Fredrik Gulbrandsen 82′ 82′ Nemanja Matić Enes Karakuş 59′ 59′ Mason Greenwood Odion Jude Ighalo Facundo Pellistri Rebollo

Zdjęcie Bruno Fernandes już przed przerwą zdobył dwa gole dla Manchesteru United. Drugą po fatalnym błędzie bramkarza Basaksehiru / Oli Scarff / AFP

WG