Manchester City świętuje historyczny triumf! Podopieczni trenera Pepa Guardioli nie dali szans plejadzie gwiazd z Paryża, pokonując PSG na własnym terenie 2-0.



Bohaterem meczu został Riyad Mahrez, który dwukrotnie trafiał do siatki - w 11. oraz 63. minucie.





Manchester City w finale Ligi Mistrzów, bezradne PSG

W drugiej odsłonie piłkarze PSG byli bezsilni wobec świetnie dysponowanego rywala, co doprowadziło do przypływu frustracji, a w efekcie zaostrzenia gry. Skutkiem tego było kilka ostrych fauli oraz niesportowe zachowanie Angela Di Marii, który w 69. minucie przydeptał poza boiskiem rywala, za co obejrzał czerwoną kartkę.



Skrót z meczu do obejrzenia w załączonym materiale wideo.



