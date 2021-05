Obok Guendogana w środku pola Manchesteru City wystąpią Kevin De Bruyne oraz Bernardo Silva.



W obronie zagrają: Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones oraz Ołeksandr Zinczenko. Dostępu do bramki "The Citizens" strzec będzie Ederson, a za strzelanie goli odpowiedzialne będzie trio: Riyad Mahrez, Phil Foden, Raheem Sterling.



Chelsea zagra natomiast trójką środkowych obrońców. Oddelegowani do gry zostali: Cesar Azpilicueta, Thiago Silva oraz Antonio Ruediger. W bramce wystąpi Edouard Mendy, duet wahadłowych utworzą Reece James i Ben Chilwell, a za środek pola odpowiedzialni będą Jorginho oraz N'Golo Kante. W formacji ataku wystąpią: Mason Mount, Timo Werner oraz Kai Havertz.





Składy Manchesteru City i Chelsea na finał Ligi Mistrzów:

Manchester City: Ederosn - Walker, Dias, Stones, Zinczenko - Bernardo Silva, De Bruyne Guendogan - Mahrez, Foden, Sterling



Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Silva, Ruediger - James, Jorginho, Kante, Chilwell - Mount, Werner, Havertz



TB