Manchester City pokonał Borussię Dortmund 2-1 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i ma minimalną przewagę przed rewanżem. Kibice BVB mocno wierzyli w Erlinga Haalanda, który jednak nie zdołał strzelić gola w starciu z "The Citizens". Warto podkreślić, że był to pierwszym mecz Norwega w tym sezonie Ligi Mistrzów bez zdobytej bramki.

Zwycięstwo zapewnili ekipie Manchesteru City Kevin De Bruyne oraz Phil Foden. Gola dla BVB strzelił Marco Reus, który stał się tym samym najskuteczniejszym piłkarzem w historii klubu w meczach Ligi Mistrzów .



Drogi do bramki nie odnalazł w we wtorkowy wieczór Erling Haaland, dla którego był to pierwszy mecz w tym sezonie Ligi Mistrzów bez strzelonego gola.

Pierwszy mecz Haalanda bez bola w tym sezonie Ligi Mistrzów

20-latek - z 10 trafieniami na koncie - jest liderem klasyfikacji strzelców Champions League. Okupujący drugą lokatę rywale mają do niego cztery bramki straty.

Dorobek młodego Norwega mógł być jeszcze bardziej okazały. Przypomnijmy, że Haaland w fazie grupowej przegapił dwa spotkania - z Lazio oraz Zenitem - z powodu kontuzji.



