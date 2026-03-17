Man City - Real Madryt. Liga Mistrzów. O której i gdzie obejrzeć na żywo w TV?

Manchester City - Real Madryt. Liga Mistrzów. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]
Pierwsze spotkanie Realu Madryt z Manchesterem City okazało się kapitalnym widowiskiem. Fede Valverde w pojedynkę rozprawił się z piłkarzami "Obywateli". Urugwajczyk zanotował życiowy wieczór, strzelając hattricka, czym zapewnił "Królewskim" trzybramkową zaliczkę przed rewanżem.
Oba zespoły w miniony weekend zagrały w krajowych rozgrywkach ligowych, a wyniki tych meczów wskazują, że ekipa Pepa Guardioli może nie być w stanie odrobić strat z pierwszego spotkania z Realem. Manchester City tylko zremisował 1:1 z West Hamem. Z kolei "Los Blancos" pokonali Elche 4:1, a ozdobą spotkania był spektakularny gol Ardy Gulera z około 60 metrów. Za Realem przemawia także fakt, że w kadrze meczowej na dzisiejsze starcie znaleźli się Kylian Mbappe, Jude Bellingham oraz Alvaro Carreras, którzy z powodu kontuzji byli niezdolni do tego, by zagrać w pierwszej konfrontacji z angielskim zespołem.
Rewanżowy mecz Manchester City - Real Madryt w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Extra 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.