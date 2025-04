Łzy Niemców zalały cały kraj. To przez niego. Tajna broń Arsenalu zapoluje na Real

Arsenal FC to jeden z klubów, które na tym etapie sezonu zmaga się z kryzysem kadrowym wywołanym przez liczne kontuzje. Niedysponowani na mecz Ligi Mistrzów z Realem Madryt są m.in. dwaj napastnicy - Kai Havertz i Gabriel Jesus. Pod nieobecność Niemca i Brazylijczyka jako fałszywa "9" wystąpi zawodnik, który w ćwierćfinale Euro 2024 pozbawił Niemców wielkiego marzenia. To właśnie on może okazać się tajną bronią Mikela Artety.