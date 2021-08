Losowanie Ligi Mistrzów, którego transmisję będzie można oglądać w Polsat Sport Premium 1. Gośćmi specjalnymi losowaniu LM będą Branislav Ivanović i Michael Essien, legendy Chelsea, aktualnego triumfatora Ligi Mistrzów.

Losowanie Ligi Mistrzów - podział na koszyki

32 uczestników Ligi Mistrzów zostało podzielonych na cztery koszyki. Oto one (w nawiasach współczynnik punktowy UEFA):



Koszyk 1

Chelsea (ENG - 98.000), Villarreal (ESP - 63.000), Bayern (GER - 134.000), Manchester City (ENG - 125.000), Atlético Madryt (ESP - 115.000), Inter Mediolan (ITA - 53.000), Sporting CP (POR - 45.500), LOSC Lille (FRA - 14.000).

Koszyk 2

Real Madryt (ESP - 127.000), FC Barcelona (ESP - 122.000), Juventus (ITA - 120.000), Manchester United (ENG - 113.000), Paris Saint-Germain (FRA - 113.000), Liverpool FC (ENG - 101.000), Sevilla CF (ESP - 98.000), Borussia Dortmund (GER - 90.000).

Koszyk 3

FC Porto (POR - 87.000), Ajax (NED - 82.500), Szachtar Donieck (UKR - 79.000), RB Lipsk (GER - 66.000), Salzburg (AUT - 59.000), Benfica (POR - 58.000), Atalanta (ITA - 50.500), Zenit (RUS - 50.000),

Koszyk 4

Beşiktaş (TUR - 49.000), Dynamo Kijów (UKR - 47.000), Club Brugge (BEL - 35.500), Young Boys (SUI - 35.000), AC Milan (ITA - 31.000), Malmö (SWE - 18.500), Wolfsburg (GER - 14.714), Sheriff Tiraspol (MDA - 14.500).

Losowanie Ligi Mistrzów - zasady

Jak można zauważyć, w "najwyższym" koszyku 1 wcale nie ma ośmiu klubów o najwyższym współczynniku punktowym. Znajdziemy tam aktualnego triumfatora Ligi Mistrzów (Chelsea), triumfatora Ligi Europejskiej (Villareal) oraz mistrzów sześciu najsilniejszych lig (Anglia, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Portugalia, Francja). Dopiero kluby w koszykach 2, 3 i 4 uporządkowane są wg punktów UEFA.



Co ważne dla losowania, dwa zespoły z jednego kraju nie mogą się znaleźć w jednej grupie (ewentualne inne "obostrzenia" zostaną przedstawione podczas samej ceremonii losowania).



Poza tym, UEFA podobierała w "pary" kluby z danych krajów i już teraz jest jasne, że w fazie grupowej nie będą one grały tego samego dnia. Jedna będzie skierowana do grupy nazywanej roboczo "niebieską" (dla ułatwienia - z "niebieskim" terminarzem"), a druga - do "czerwonej".



Oto te pary:





A Chelsea & Manchester City

B Atlético & Sevilla

C Inter & Juventus

D Bayern & Dortmund

E LOSC Lille & Paris Saint-Germain

F Real & Barcelona

G Man. United & Liverpool

H Porto & Benfica

I Szachtar & Dynamo Kijów

J RB Lipsk & Wolfsburg

K Atalanta & AC Milan

Losowanie Ligi Mistrzów. Terminarz fazy grupowej LM

Kiedy będą rozgrywane mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów?





Kolejka 1: 14/15 września,

kolejka 2: 28/29 września,

kolejka 3: 19/20 października,

kolejka 4: 2/3 listopada,

kolejka 5: 23/24 listopada,

kolejka 6: 7/8 grudnia.

Losowanie Ligi Mistrzów: o której, gdzie oglądać transmisję?

Losowanie Ligi Mistrzów rozpocznie się o godz. 18, transmisja w Polsat Sport Premium 1.

