Los Lecha i Górnika przesądzony. Oto ich rywale w eliminacjach Ligi Mistrzów
Mundial już za nami i teraz przyszła pora na emocje związane ze starciem polskich drużyn w europejskich pucharach. W poniedziałek w Nyonie odbyło się losowanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Swoich potencjalnych przeciwników w tej fazie rozgrywek poznali Lech Poznań i Górnik Zabrze. Polskie kluby wylosowały korzystnie, omijając najtrudniejszych możliwych przeciwników. Niewykluczone są starcia z polskimi piłkarzami grającymi w ligach zagranicznych.
Już we wtorek swoją walkę o awans do fazy ligowej rozpoczną mistrz oraz wicemistrz Polski. To pierwsza taka sytuacja w historii polskiej federacji. W ścieżce mistrzowskiej na Lecha Poznań czeka duże wyzwanie w postaci dwumeczu z duńskim Aarhus.
Jeszcze większy problem ma Górnik Zabrze. Zdobywca ostatniego Pucharu Polski w swoim powrocie do europejskich pucharów zmierzy się z najtrudniejszym możliwym przeciwnikiem. Drużyna Michala Gasparika zmierzy się bowiem z Fenerbahce Stambuł - jednym z najbardziej rozpoznawalnych tureckich klubów na arenie międzynarodowej.
Zanim jednak rozpocznie się walka na boisku, w poniedziałkowe popołudnie w szwajcarskim Nyonie odbyło się losowanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Historia polskiego futbolu zna wiele przypadków, gdy marzenia pryskały już w momencie wyciągania kuleczek przez oficjela UEFA.
Los zadecydował. Oto potencjalni rywale Lecha Poznań i Górnika Zabrze w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów
Lech ze względu na udane występy w Europie w ostatnich latach jest pewny rozstawienia we wszystkich fazach europejskich pucharów. Oznacza to, że mistrz Polski mógł liczyć na teoretycznie słabszego przeciwnika. Zestaw potencjalnych przeciwników prezentował się następująco:
- Shamrock Rovers (Irlandia) / Ararat-Armenia Erewan (Armenia) - 19.375
- KuPS Kuopio (Finlandia) / Sabah Baku (Azerbejdżan) - 14.000
- Hapoel Beer Szewa (Izrael) / Vikingur Reykjavik (Islandia) - 14.000
- Lincoln Red Imps (Gibraltar) / Mjallby AIF (Szwecja) - 13.500
- Universitatea Craiova (Rumunia) / Lewski Sofia (Bułgaria) - 10.500
- KI Klaksvik (Wyspy Owcze) / Żalgiris Kowno (Litwa) - 10.500
Ostatecznie los okazał się łaskawy dla "Kolejorza". Podopieczni Nielsa Frederiksena w przypadku awansu do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów zagrają z lepszym z pary KuPS Kuopio (Finlandia) - Sabah Baku (Azerbejdżan). Oznacza to, że być może czeka nas kolejny "polski" dwumecz, bowiem barwy fińskiego klubu reprezentuje Piotr Parzyszek, a w mistrzu Azerbejdżanu gra Tymoteusz Puchacz.
Górnik do starcia z Fenerbahce przystępuje z pozycji underdoga. Wicemistrzowie Polski grają jednak o ogromną stawkę. Zabrzanie byli losowani na podstawie współczynnika ich rywala, który dawał im rozstawienie w trzeciej rundzie. Z tego względu lista potencjalnych rywali nie prezentowała się już tak strasznie.
- Union Saint-Gilloise (Belgia) - 48.000
- Sparta Praga (Czechy) - 38.250
- Sturm Graz (Austria) / Heart of Midlothian FC (Szkocja) - 28.000
- NEC Nijmegen (Holandia) - 13.585
Niedługo po godzinie 12:00 wszystko stało się jasne. Górnik w przypadku wyeliminowania Fenerbahce zagra w trzeciej rundzie eliminacji Champions League z triumfatorem pary Sturm Graz (Austria) - Heart of Midlothian (Szkocja). Co ciekawe, Górnik mógł trafić na te zespoły już na wcześniejszym etapie rozgrywek. Trzeba przyznać, że nie jest to najgorsze losowanie dla wicemistrzów Polski.
Pierwsze mecze Lecha i Górnika w eliminacjach Ligi Mistrzów odbędą się już we wtorek 21 lipca. Relacje "na żywo" z obu spotkań będą dostępne w serwisie Interia Sport. Spotkania trzeciej rundy eliminacji LM zaplanowano na 4-5 i 11 sierpnia.
Komplet par trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów
- Aarhus GF / Lech Poznań - KuPS Kuopio / Sabah Baku
- Fenerbahce / Górnik Zabrze - Sturm Graz (Heart of Midlothian)
- FC Thun / Dinamo Zagrzeb - KI Klaksvík / Żalgiris Kowno
- Mjallby / Lincoln Red Imp - Iberia Tbilisi / Slovan Bratysława
- Lewski Sofia / Universitatea Craiova - Omonia Nikozja / Kajrat Ałmaty
- Ararat-Armenia Erewan / Shamrock Rovers - Egnatia Rrogozhine / NK Celje
- Vikingur Reykjavik / Hapoel Beer Szewa - Larne FC / Crvena zvezda Belgrad
- Olympiakos Pireus - NEC Nijmegen
- Union Saint-Gilloise - Bodo/Glimt
- Sparta Praga - Olympique Lyon