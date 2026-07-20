Już we wtorek swoją walkę o awans do fazy ligowej rozpoczną mistrz oraz wicemistrz Polski. To pierwsza taka sytuacja w historii polskiej federacji. W ścieżce mistrzowskiej na Lecha Poznań czeka duże wyzwanie w postaci dwumeczu z duńskim Aarhus.

Jeszcze większy problem ma Górnik Zabrze. Zdobywca ostatniego Pucharu Polski w swoim powrocie do europejskich pucharów zmierzy się z najtrudniejszym możliwym przeciwnikiem. Drużyna Michala Gasparika zmierzy się bowiem z Fenerbahce Stambuł - jednym z najbardziej rozpoznawalnych tureckich klubów na arenie międzynarodowej.

Zanim jednak rozpocznie się walka na boisku, w poniedziałkowe popołudnie w szwajcarskim Nyonie odbyło się losowanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Historia polskiego futbolu zna wiele przypadków, gdy marzenia pryskały już w momencie wyciągania kuleczek przez oficjela UEFA.

Los zadecydował. Oto potencjalni rywale Lecha Poznań i Górnika Zabrze w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów

Lech ze względu na udane występy w Europie w ostatnich latach jest pewny rozstawienia we wszystkich fazach europejskich pucharów. Oznacza to, że mistrz Polski mógł liczyć na teoretycznie słabszego przeciwnika. Zestaw potencjalnych przeciwników prezentował się następująco:

Shamrock Rovers (Irlandia) / Ararat-Armenia Erewan (Armenia) - 19.375

KuPS Kuopio (Finlandia) / Sabah Baku (Azerbejdżan) - 14.000

Hapoel Beer Szewa (Izrael) / Vikingur Reykjavik (Islandia) - 14.000

Lincoln Red Imps (Gibraltar) / Mjallby AIF (Szwecja) - 13.500

Universitatea Craiova (Rumunia) / Lewski Sofia (Bułgaria) - 10.500

KI Klaksvik (Wyspy Owcze) / Żalgiris Kowno (Litwa) - 10.500

Ostatecznie los okazał się łaskawy dla "Kolejorza". Podopieczni Nielsa Frederiksena w przypadku awansu do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów zagrają z lepszym z pary KuPS Kuopio (Finlandia) - Sabah Baku (Azerbejdżan). Oznacza to, że być może czeka nas kolejny "polski" dwumecz, bowiem barwy fińskiego klubu reprezentuje Piotr Parzyszek, a w mistrzu Azerbejdżanu gra Tymoteusz Puchacz.

Górnik do starcia z Fenerbahce przystępuje z pozycji underdoga. Wicemistrzowie Polski grają jednak o ogromną stawkę. Zabrzanie byli losowani na podstawie współczynnika ich rywala, który dawał im rozstawienie w trzeciej rundzie. Z tego względu lista potencjalnych rywali nie prezentowała się już tak strasznie.

Union Saint-Gilloise (Belgia) - 48.000

Sparta Praga (Czechy) - 38.250

Sturm Graz (Austria) / Heart of Midlothian FC (Szkocja) - 28.000

NEC Nijmegen (Holandia) - 13.585

Niedługo po godzinie 12:00 wszystko stało się jasne. Górnik w przypadku wyeliminowania Fenerbahce zagra w trzeciej rundzie eliminacji Champions League z triumfatorem pary Sturm Graz (Austria) - Heart of Midlothian (Szkocja). Co ciekawe, Górnik mógł trafić na te zespoły już na wcześniejszym etapie rozgrywek. Trzeba przyznać, że nie jest to najgorsze losowanie dla wicemistrzów Polski.

Pierwsze mecze Lecha i Górnika w eliminacjach Ligi Mistrzów odbędą się już we wtorek 21 lipca. Relacje "na żywo" z obu spotkań będą dostępne w serwisie Interia Sport. Spotkania trzeciej rundy eliminacji LM zaplanowano na 4-5 i 11 sierpnia.

Komplet par trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów

Aarhus GF / Lech Poznań - KuPS Kuopio / Sabah Baku

Fenerbahce / Górnik Zabrze - Sturm Graz (Heart of Midlothian)

FC Thun / Dinamo Zagrzeb - KI Klaksvík / Żalgiris Kowno

Mjallby / Lincoln Red Imp - Iberia Tbilisi / Slovan Bratysława

Lewski Sofia / Universitatea Craiova - Omonia Nikozja / Kajrat Ałmaty

Ararat-Armenia Erewan / Shamrock Rovers - Egnatia Rrogozhine / NK Celje

Vikingur Reykjavik / Hapoel Beer Szewa - Larne FC / Crvena zvezda Belgrad

Olympiakos Pireus - NEC Nijmegen

Union Saint-Gilloise - Bodo/Glimt

Sparta Praga - Olympique Lyon





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