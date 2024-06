Londyn znów jest stolicą świata. Przynajmniej na tę jedną noc

W 1925 roku Imperium Brytyjskie było zamieszkiwane przez 478 milionów ludzi, co stanowiło wówczas mniej więcej 1/4 ziemskiej populacji. Pod władaniem Londynu było 35,8 miliona kilometrów kwadratowych terytorium - również w przybliżeniu czwarta część wszystkich lądów naszej planety. Dziś to już tylko wspomnienie - Brytyjczycy dawno stracili globalny prymat, jeśli chodzi o politykę i gospodarkę.

Jest jednak pewien aspekt, w którym trzymają się mocno. Futbol. To oni - choć do dzisiaj nie ma stuprocentowej pewności - wymyślili tę grę, to oni upowszechnili ją w przeróżnych zakątkach świata, to oni także zamienili ją w nieziemsko wręcz dochodowy interes. To oni wreszcie mają najlepszą piłkarską ligę, która pobudza wyobraźnię i jest obiektem kultu.