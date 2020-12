W meczach 5. kolejki Ligi Mistrzów Lokomotiw Moskwa - z Maciejem Rybusem w składzie - przegrał 1-3 z ekipą RB Salzburg, a Real poległ w starciu z Szachtarrem Donieck 0-2. Tym samym "Królewscy" znacznie utrudnili sobie walkę o awans z grupy.

Lokomotiw Moskwa - RB Salzburg 1-3

Maciej Rybus znalazł się w wyjściowym składzie ekipy gospodarzy. Niestety, na boisku nie mógł się pojawić jego zespołowy kolega Grzegorz Krychowiak, który otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).

To goście lepiej rozpoczęli spotkanie. W 17. minucie zdołali wyprowadzić skuteczny cios, ale ich radość nie trwała długo. Tuż po tym jak Mergim Berisha wpakował piłkę do siatki, sędzia odgwizdał spalonego.



10 minut później piłka ponownie znalazła się w bramce Lokomotiwu po uderzeniu Berishy. 22-latek wykorzystał zamieszanie w polu karnym i skutecznie dobił strzały swoich kolegów. Do akcji wkroczył VAR, lecz tym razem Berisha trafił na listę strzelców.



W 41. minucie było już 0-2. Gospodarze zanotowali fatalną stratę na własnej połowie, co wykorzystali piłkarze Salzburga, przeprowadzając skuteczną kontrę. Piłka trafiła pod nogi Berishy, który wpadł wbiegł w "szesnastkę" i z zimną krwią pokonał bramkarza.

O ile w pierwszej połowie to Salzburg był stronę dominującą, o tyle w drugiej połowie gra się wyrównała. Piłkarze Lokomotiwu długo nie potrafili jednak tego wykorzystać, by zmniejszyć rozmiar strat. Gdy Ze Luis zdołał oddać celny strzał, z łatwością obronił go bramkarz. W 78. minucie gospodarze w końcu zdobyli bramkę kontaktową po rzucie karnym, który wykorzystał Anton Miranczuk.

Odpowiedź Salzburga była jednak natychmiastowa. Murilo Cerqueira nie zdołał opanować piłki zagranej przez Rybusa, przejął ją Karim Adeyemi i długi rajd zakończył zdobyciem bramki. Nie minęło kilka minut, a goście mogli prowadzić już 4-1, lecz Patson Daka nie trafił z dystansu na pustą bramkę.

Po porażce 1-3 Lokomotiw musi liczyć na cud, by wywalczyć awans z grupy. Jest ostatni i traci dwa punkty do Atletico, które zmierzy się we wtorek z liderującym Bayernem. Salzburg jest trzeci i ma o jeden punkt więcej niż ekipa Rybusa i Krychowiaka.

2020-12-01 18:55 | Stadion: RZD Arena | Arbiter: Ali Palabıyık Lokomotiw Moskwa FC Salzburg 1 3 DO PRZERWY 0-2 Anton Miranchuk 79' M. Berisha 28',41' K. Adeyemi 81'

1 3 Lokomotiw Moskwa FC Salzburg Stanković Kristensen Ramalho Wöber Ulmer Camara Mwepu Junuzović Szoboszlai Berisha 2 Koïta Guilherme Lystsov Rajković Ćorluka Magkeev Zhivoglyadov Murilo Rybus Lisakovich Éder Luís SKŁADY Lokomotiw Moskwa FC Salzburg . Guilherme 80′ 80′ Cican Stanković 46′ 46′ Vitali Lystsov Rasmus Kristensen Nissen 46′ 46′ Slobodan Rajković 80′ 80′ André Ramalho Silva Vedran Czorluka Maximilian Wöber Stanislav Magkeev Andreas Ulmer 84′ 84′ Dmitri Zhivoglyadov 45′ 45′ 69′ 69′ Mohamed Camara 80′ 80′ Murilo Cerqueira Paim Enock Mwepu Maciej Rybus Zlatko Junuzović 46′ 46′ Vitali Lisakovich 77′ 77′ Dominik Szoboszlai Antonio Eder 28′, 41′ 28′, 41′ 90′ 90′ Mërgim Berisha 89′ 89′ José Luís Mendes Andrade 70′ 70′ Sékou Koïta REZERWOWI Anton Koczenkow Carlos Miguel Coronel Andrey Savin Alexander Walke Ilya Petukhov Patrick Farkas Aleksandr Siljanov 90′ 90′ Jérôme Junior Onguéné 46′ 46′ 79′ 79′ Władisław Ignatjew Oumar Mickael Solet Bomawoko Nikita Iosifov Albert Vallci 46′ 46′ 79′ (k.) 79′ (k.) Anton Miranczuk Majeed Ashimeru 46′ 46′ 62′ 62′ Maksim Mukhin Masaya Okugawa 84′ 84′ Dmitri Rybchinskiy 69′ 69′ Luka Sučić Nikolay Titkov 70′ 70′ 81′ 81′ Karim-David Adeyemi 89′ 89′ François Kamano 77′ 77′ Patson Daka Rifat Żemaletdinow

Szachtar Donieck - Real Madryt 2-0

Real udał się na mecz rozgrywany w Kijowie z chęcią rewanżu za dotkliwą porażkę 2-3 w meczu 1. kolejki fazy grupowej.

"Królewscy" błyskawicznie stworzyli sobie świetną sytuację, ale Marco Asensio - po dograniu Karima Benzemy - trafił z kilku metrów w słupek.

W 25. minucie trener gospodarzy Luis Castro musiał dokonać pierwszej zmiany. Walkę z kontuzją przegrał Junior Moraes, a na murawie zastąpił go Dentinho.

Po kilku chwilach na pierwszym planie ponownie znalazł się Asensio, który otrzymał prostopadłe podanie w pole karne i uderzył z ostrego kąta! Anatolii Trubin zdołał jednak przenieść piłkę nad poprzeczką jedną ręką.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.



W 53. minucie niezłą okazję po stronie gospodarzy zmarnował Taison. Jego strzał z "szesnastki" pewnie obronił Thibaut Courtois. Dużo skuteczniejszy był kilka chwil później Dentinho, który wykorzystał zagranie swojego kolegi, uprzedzając wychodzącego z bramki Belga.

Real próbował doprowadzić do wyrównania, ale wciąż "uderzał głową w mur". Szachtar za to w 83. minucie zdołał podwyższyć prowadzenie. Celnym strzałem z kilkunastu metrów popisał się Manor Solomon.

Ostatecznie "Królewscy" przegrali 0-2, czym znacznie utrudnili sobie walkę o awans do fazy pucharowej. Spadli bowiem na trzecie miejsce w grupie, choć mają tyle samo punktów, co drugi Szachtar. W szóstej kolejce Real zmierzy się z Borussią Moenchelgladbach, natomiast ekipa z Ukrainy zagra z Interem Mediolan.



2020-12-01 18:55 | Stadion: NSK Olimpijs'kyj | Arbiter: Ovidiu Hațegan Szachtar Donieck Real Madryt 2 0 DO PRZERWY 0-0 Dentinho 57' M. Solomon 82'

2 0 Szachtar Donieck Real Madryt Courtois Vázquez Varane Nacho Mendy Modrić Rodrygo Asensio Kroos Ødegaard Benzema Trubin Dodô Bondar Vitão Matvienko Marlos Kovalenko Stepanenko Tetê Moraes Taison SKŁADY Szachtar Donieck Real Madryt Anatolii Trubin Thibaut Courtois Domilson Cordeiro dos Santos Lucas Vázquez Iglesias Valerii Bondar 14′ 14′ Raphael Varane Vitor Eduardo da Silva Matos . Nacho Mykola Matvienko Ferland Mendy 73′ 73′ . Marlos Luka Modrić 85′ 85′ Wiktor Kowalenko 77′ 77′ Rodrygo Silva de Goes Taras Stiepanienko Marco Asensio Willemsen Mateus Cardoso Lemos Martins Toni Kroos 25′ 25′ Aluísio Chaves Ribeiro Moraes Júnior 77′ 77′ Martin Ødegaard 74′ 74′ . Taison 77′ 77′ Karim Benzema REZERWOWI Andrij Pjatow Diego Altube Suárez Oleksii Shevchenko Andriy Lunin Serhii Bolbat Víctor Chust García Marcos Robson Cipriano Eder Gabriel Militao 73′ 73′ Maycon de Andrade Barberan Silva Junior Marcelo 85′ 85′ Fernando Dos Santos Pedro Sergio Arribas Calvo 25′ 25′ 57′ 57′ 85′ 85′ Bruno Ferreira Bonfim Casemiro 85′ 85′ Alan Patrick Lourenço 77′ 77′ Alarcon Suarez Isco Marcos Antonio Silva Santos 77′ 77′ Mariano Díaz Mejía 74′ 74′ 82′ 82′ Manor Solomon 77′ 77′ Vinicius Junior Heorhii Sudakov

