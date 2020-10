Robert Lewandowski nie zdobył bramki, ale jego Bayern Monachium wygrał 2-1 na wyjeździe z Lokomotiwem Moskwa w meczu 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. W drużynie gospodarzy całe spotkanie rozegrali Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Czy Bayern ma słabe punkty? Kołtoń: Siła uderzeniowa jest ogromna (POLSAT SPORT). WIDEO INTERIA.TV

Liga Mistrzów: sprawdź szczegóły



Reklama

Nadspodziewane twarde warunki postawił dziś obrońcom tytułu piłkarze Lokomotiwu Moskwa. Piłkarze z Rosji zagrali bez kompleksów, potrafiąc fragmentami gry zepchnąć rywala do defensywy. Ostatecznie zabrakło im jednak piłkarskiej jakości.

Długo wydawało się, że mimo ambitnej postawy gospodarzy Bayern wygra bez większego wysiłku. Bawarczycy prowadzili po bramce Leona Goretzki, który strzałem głową zakończył bardzo ładną centrę Benjamina Pavarda. Lokomotiw kontratakował, ale mistrzowie Niemiec mieli sytuację pod kontrolą.



W drugiej połowie byli zresztą naprawdę bliscy podwyższenia na 2-0, a ten gol miał "zabić" dalszą część spotkania. Najpierw po indywidualnej akcji Roberta Lewandowskiego arbiter podyktował rzut karny dla Bayernu, ale po interwencji VAR dopatrzył się spalonego i anulował bramkę. Chwilę później w znakomitej sytuacji spudłował Kingsley Coman.

Zobacz zapis relacji na żywo



To zemściło się na Bayernie, bowiem Lokomotiw przeprowadził szybką akcję, zwieńczeniem której był celny strzał Antona Miranczuka po dośrodkowaniu Ze Luisa. 20 minut przed końcem niespodziewanie wynik brzmiał 1-1.



Zwycięstwo Bayernowi zapewnił jednak geniusz Joshuy Kimmicha. Reprezentant Niemiec niezbyt dobrze przyjął sobie piłkę przed polem karnym, ale szybko zrobił z tego atut - fantastycznie uderzył z woleja i bramkarz nie miał nic do powiedzenia przy tym strzale.



Robert Lewandowski tym razem nie trafił do bramki przeciwnika i w obecnym sezonie wciąż ma na koncie "tylko" ligowe trafienia. Maciej Rybus i Grzegorz Krychowiak zaprezentowali się z dobrej strony. Ofensywnymi wejściami i nieustępliwością w defensywie imponował zwłaszcza lewy obrońca reprezentacji Polski.



Bayern z kompletem punktów jest liderem grupy. Lokomotiw ma na koncie remis z RB Salzburg i dzisiejszą porażkę.



Lokomotiw Moskwa - Bayern Monachium 1-2 (0-1)



Bramki: 0-1 Goretzka (13.), 1-1 Miranczuk (70.), 1-2 Kimmich (80.).



Zobacz raport meczowy



Wojciech Górski

Liga Mistrzów

2020-10-27 18:55 | Stadion: RZD Arena | Arbiter: Istvan Kovacs STATYSTYKI Lokomotiw Moskwa Bayern Monachium 1 2 Posiadanie piłki 35,6% 64,4% Strzały 12 16 Strzały na bramkę 7 6 Rzuty rożne 4 4 Faule 11 15 Spalone 2 5

1 2 Lokomotiw Moskwa Bayern Monachium Neuer Pavard Süle Alaba Hernández Pi Kimmich Müller Coman Goretzka Tolisso Lewandowski Guilherme Zhivoglyadov Ćorluka Murilo Rybus Ignatjev Smolov Miranchuk Krychowiak Kulikov Luís SKŁADY Lokomotiw Moskwa Bayern Monachium . Guilherme Manuel Neuer 17′ 17′ Dmitri Zhivoglyadov Benjamin Pavard 46′ 46′ Vedran Czorluka Niklas Süle 50′ 50′ Murilo Cerqueira Paim David Alaba Maciej Rybus 48′ 48′ Lucas Hernández Pi 76′ 76′ Władisław Ignatjew 79′ 79′ Joshua Kimmich 75′ 75′ Fiodor Smołow 46′ 46′ Thomas Mueller 70′ 70′ Anton Miranczuk 69′ 69′ Kingsley Coman Grzegorz Krychowiak 13′ 13′ 46′ 46′ Leon Goretzka 89′ 89′ Daniil Kulikov Corentin Tolisso José Luís Mendes Andrade Robert Lewandowski REZERWOWI Anton Koczenkow Ron-Thorben Hoffmann Andrey Savin Alexander Nübel Vitali Lystsov Jerome Boateng Stanislav Magkeev Bouna Sarr 46′ 46′ Slobodan Rajković 69′ 69′ . Douglas Costa Aleksandr Siljanov 46′ 46′ Aginaga Javi Martinez Maksim Mukhin Jamal Musiala 75′ 75′ Dmitri Rybchinskiy Marc Roca Junqué Antonio Eder Eric Maxim Choupo-Moting François Kamano 46′ 46′ Serge Gnabry 89′ 89′ Vitali Lisakovich Leroy Sané 76′ 76′ 84′ 84′ Rifat Żemaletdinow