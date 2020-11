Lokomotiw Moskwa zremisował z Atletico Madryt 1-1 w meczu 3. kolejki grupy A Ligi Mistrzów. Cały mecz w ekipie gospodarzy rozegrali Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus.

2020-11-03 18:55 | Stadion: RZD Arena | Arbiter: Benoît Bastien Lokomotiw Moskwa Atletico Madryt 1 1 DO PRZERWY 1-1 Anton Miranchuk 25' J. Giménez 18'

Początek należał do Atletico. W 17. minucie sygnał ostrzegawczy dał Saul Niguez. Mocno uderzał zza pola karnego, ale końcami palców piłkę odbił Guilherme. W kolejnej akcji bramkarz Lokomotiwu był jednak bezradny. Głową pokonał go Jose Maria Gimenez.

Lokomotiw chciał jak najszybciej odrobić straty. Ta sztuka udała się w 25. minucie. Po wideoweryfikacji sędzia dopatrzył się zagrania ręką w polu karnym Hectora Herrery. Do piłki ustawionej na 11. metrze podszedł Anton Miranczuk i pewnie trafił do siatki.



Atletico poczuło się podrażnione. Było faworytem, a przez łatwy błąd remisowało. Od tego momentu zdominowało spotkanie.



Podopieczni Diego Simeone mieli bardzo dużo sytuacji, ale byli nieskuteczni. W 31. minucie w poprzeczkę trafił Angel Correa.



Po przerwie, w 66. minucie, do siatki trafił nawet Luis Suarez, ale był na spalonym. Ponownie Correa obił poprzeczkę, ale tym razem wróciła do gry. Urugwajczyk dobił, ale arbiter liniowy podniósł chorągiewkę.



Lokomotiw bronił się heroicznie, ale skutecznie. W ostateczności swój zespół ratował Guilherme. W efekcie drużyna Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa wywalczyła punkt w trudnym spotkaniu. Polacy spędzili na boisku cały mecz.



