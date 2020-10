Robert Lewandowski nie błyszczał we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Lokomotiwem Moskwa. Za to wideo z wejścia Polaka na stadion w Moskwie szybko podbiło Internet!

Pandemia koronawirusa nie ułatwia życia piłkarzom. Aby minimalizować ryzyko odwoływania meczów i zakażeń wśród zawodników, gracze poddawani są skrupulatnemu reżimowi sanitarnemu.

Na dodatkowe środki bezpieczeństwa postawiono także w Moskwie, gdzie każdy wkraczający na stadion musiał przejść przez maszynę do dezynfekcji.



Bayern Monachium podzielił się z kibicami nagraniami z przejścia przez kapsułę. Wrażenie Lewandowskiego - jako maszyny wkraczającej do boju - zostało jedynie spotęgowane.



"Rezultat skanowania: 100% goli" - skomentował wideo portal Goal.com.



Ostatecznie Lewandowski, choć spędził na boisku 90 minut, tym razem nie trafił do bramki przeciwnika. Bramki dla Bayernu zdobywali za to Leon Goretzka i Joshua Kimmich, a Lokomotiw odpowiedział jedynie trafieniem Antona Miranczuka.



W drużynie Lokomotiwu całe spotkanie rozegrali Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus. Obaj rozegrali solidne zawody, ale to nie wystarczyło, by sprawić niespodziankę w starciu z obrońcą tytułu.

Zdjęcie Robert Lewandowski w meczu z Lokomotiwem / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

